Türkan Saylan’ı saygıyla anıyoruz

AKP ve Cemaat tarafından hasta yatağında hedef alınan Türkan Saylan, bugün ölümünün 9’uncu yılında anılıyor. 'Aydınlanma savaşımcısı' kimliğiyle tanınan, laik ve ilerici değerlerin yerleşmesi için ömrünün sonuna dek mücadelesini sürdüren onurlu, üretken bir hekim olan Saylan, gericilikle, cehaletle ve yobazlıkla mücadelesiyle de günümüze ışık tutuyor.

AKP ve Cemaat'in Ergenekon operasyonları sırasında sahte belgelerle hedef aldığı, çirkin manşetlerle saldırdığı Türkan Saylan, 9 yıl önce bugün hayata veda etmişti.

Gericiliğe karşı aydınlanma mücadelesi veren isimlerden olan Türkan Saylan'ı ölümünün 9'uncu yılında saygıyla anıyoruz.

TÜRKAN SAYLAN: BİR AYDINLANMA SAVAŞIMCISI

Bir tıp doktoru olan Türkan Saylan, aynı zamanda Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı'nın kurucusuydu. Özellikle kız çocuklarının okutulması için kampanyalar düzenleyen Saylan, 1989'da bir grup aydın tarafından kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucuları arasında yer aldı. Saylan, hayatını kaybettiği güne kadar da bu kuruluşun genel başkanlığını sürdürdü.

1990'da kurulan Öğretim Üyeleri Derneği'nin kurucuları arasında yer alan, yine aynı yıl kurulan İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşunda görev alan Saylan, hayatının her döneminde aydınlanmacı, laik ve ilerici kimliğinden ödün vermedi.

Aydınlanma savaşımcısı kimliğinden dolayı da, gericilerin, laiklik ve aydınlanma düşmanlarının hedefinde yer aldı. Düzmece mahkemelerde sahte delillere dayalı hukuksuz yargılamalarla mücadele etmek zorunda kaldı.