Türk Telekom'un kotasız internet tarifesi pes dedirtti

Türk Telekom'un dün açıkladığı kotasız internet tarifesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türk Telekom, 1 Ocak itibariyle Türkiye genelinde geçerli olacak kotasız internet tarifelerini açıklarken, fiyatlar internet kullanıcılarının tepkisi çekti.

Oldukça yüksek olan fiyatlara tepki gösteren kullanıcılar fiyatların bir an önce düşürülmesini talep ederken, sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.

Türk Telekom'un "Lider Kampanya" adını verdiği yeni tarifelerde en uygun paket oldukça yavaş olan 4 Mbps hızında ve 69 TL.

En pahalı paket olan 100 Mbps paketin fiyatı ise 346 TL.

İnternet abonelerinin büyük tepki gösterdiği o tarifeler şöyle: