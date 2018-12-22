Türk Telekom'un hisseleri devredildi, yönetim değişti

Türk Telekom'un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesinin Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortalığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devri gerçekleşti. Türk Telekom’da Hariri’nin de aralarında bulunduğu 4 isim istifa etti.

Türk Telekom'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın hisselerinin Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devir işlemi tamamlandı.

Türk Telekom ve konuya taraf bankalar olan Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalara göre OTAŞ'a ait olan Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (LYY) adlı özel amaçlı şirkete devredildi.

Türk Telekom’un sahibi olan Lübnanlılar bankalara borçlarını ödemedikleri için şirketi bankalara bırakmak zorunda kalmışlar bu arada Türk Telekom’un içini görülmemiş bir soygunla boşaltmışlardı. Şimdi bu Lübnanlılar görevlerinden istifa etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Mohammed Hariri, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Hakan Aran, Cenk Serdar’ın yerine Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Eyüp Engin atandı.

Söz konusu atamaların onaya sunulması için Türk Telekom'un 25 Ocak 2019 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapma kararı da aldığı öğrenildi.

YENİ ÜYELER KİMDİR?

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başladı. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş. Temmuz 2007’de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran ise, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası’na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmakta. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl.

