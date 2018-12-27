Türk Telekom'da yeni istifalar

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi Nureddin Nebati ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti. İbrahim Eren'in Türksat A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine, Sefer Turan'ın da TTNET yönetim kurulu üyeliğine getirileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yüzde 55 hissesi kredi veren bankalar tarafından oluşturulan ortak girişim şirketine devredilen Türk Telekom'da üç yönetim kurulu üyesi daha istifa etti.

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi Nureddin Nebati ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren istifa etti.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin yönetim kurulu üyesi Nureddin Nebati ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sefer Turan ve İbrahim Eren'in istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Sefer Turan'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının alınması kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, Nureddin Nebati Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır" denildi.

İbrahim Eren'in Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine, Sefer Turan'ın da TTNET Yönetim Kurulu üyeliğine getirileceği öğrenildi.

