Türk Telekom emekçileri 'gemi'den attı: Yüzlerce kişi işten çıkartıldı, kâr üçe katlandı

Alacaklı bankalar tarafından yönetilen Türk Telekom'da 647 kişi işten atıldı. 2019’un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüyen şirketin kârının üç katına çıktığı açıklandı.

Alacaklı bankalar tarafından yönetilen Türk Telekom, 647 kişiyi işten çıkarttı. Yüzlerce kişinin işine son veren şirketin, aynı dönemde kârını büyük oranda artırdığı görüldü.

2018 ilk çeyreğinde 4,6 milyar TL hasılat yapan şirket hasılatını yüzde 15,4 artırarak 5,4 milyar TL’ye yükseltti.

2018 İLK ÇEYREĞİNE GÖRE KÂR ÜÇ KAT ARTTI

2018'in ilk çeyreğinde 109 milyon lira kar eden Türk Telekom 2019 ilk 3 ayda 309 milyon lira net kar açıkladı.

Türk Telekom'un 2018 yıl sonundaki 36,1 milyar TL’lık toplam varlıkları yüzde 12 artarak 40,5 milyar TL’yi buldu.

Türk Telekom'un dönen varlıkları 2018 sonunda 10,9 milyar TL iken 2019 ilk çeyreğini 14,2 milyar TL oldu. Duran varlıkları ise 25,2 milyar TL’den 26,3 milyar TL’ye yükseldi.

ALACAKLILARIN ELİNDEKİ ŞİRKETİN BORCU ARTIYOR

2018 yıl sonunu 28,7 milyar TL toplam borçla kapatan şirketin 2019 ilk üç ayda borcu 32,6 milyar TL’ye yükselerek yüzde 13,7 artmış oldu.

Aynı dönemlerde kısa vadeli borçları değişmezken orta uzun vadeli borçlarda artış yaşandı.

2018 sonunda 13,4 milyar TL’lık kısa vadeli borcu 2019 Mart sonunda 13,3 milyar TL’ye düşerken orta uzun vadeli borcu 15,2 milyar TL’den yüzde 26,5 artarak 19,2 milyar TL’ye yükseldi.

2018 ilk çeyreğinde 1,2 milyar TL olan finansal giderleri ise 2019’un ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

PERSONEL KIYIMININ ADI 'SİNERJİ YAKALAMAK' OLDU

2019 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şöyle konuştu:

“Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerjinin de etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimize odaklanarak FAVÖK (Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr) marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdik. Net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katladık.”