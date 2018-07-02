Türk Tabipleri Birliği Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya verilen 'Haftanın yedi günü tüm akrabaları ve yakın arkadaşları ile kişi sayısı koymadan görüşebilmesi hastayı yeniden hayata bağlayabilir' raporunu incelemeye aldı. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle gündeme gelen, en son olarak Karar gazetesi yazarlarını tehdit eden Çakıcı'ya, tedavisinin sürdüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde süresiz sağlık kurulu raporu verildiği ortaya çıktı.

Raporda, "Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın yedi günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir" denildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Türk Tabipler Birliği (TTB), bu raporu inceleme kararı aldı. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi.

Hürriyet'in haberine göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde 401’i ağır 1154 hasta mahkûm bulunduğunu anımsatarak, “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.