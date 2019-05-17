'Türk pilotların eğitimi sürüyor ama uçaklar teslim edilmeyecek'

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, 'Türk pilotlarını Luke Hava Üssü’nde eğitmeyi sürdürüyoruz. Fakat S-400 füze sistemine sahip bir ülkeye bu uçakları teslim etmemizin mümkün olmadığını düşünüyoruz' dedi.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini alma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

AFP’nin haberine göre Wilson, Türkiye’nin hala S-400 alımından vazgeçme ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruya “Mümkün. Diplomatlar bu konuda görüşmeleri sürdürüyorlar” diye cevap verdi.

Geçen yıl Haziran ayında ısmarlanan F-35’lerden ikisi Türkiye’ye resmen teslim edilmiş olsa da, uçaklar halen “Türk pilotların eğitim yapması” amacıyla Arizona, Phoenix’deki bir Amerikan hava üssünde tutuluyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Wilson “Türk pilotlarını Luke Hava Üssü’nde eğitmeyi sürdürüyoruz. Fakat S-400 füze sistemine sahip bir ülkeye bu uçakları teslim etmemizin mümkün olmadığını düşünüyoruz” dedi.