Türk-İş'e bağlı sendikadan 'zam itirafına' tepki: İşçi sınıfına büyük saygısızlık

Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi, Türk-İş'in kameralara yansıyan zam itirafına tepki gösterdi.

"Yıllardır hem üretirken hem tüketirken ağır vergi yükü altında ezilen çalışanlar için çalışma hayatımızdaki ortam her geçen gün geriye giderken, emeği ile geçinenlerin sadece çağdaş yaşanılabilir bir hayat istedikleri bu dönemde hükümet maalesef çalışanları hafife almış neredeyse yok saymıştır. Bizler açısından üzücü olan ise bunu bizzat örgütlü olduğumuz Türk İş’in eli ile yapmış olmasıdır" diyen Türk Harb İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Atak, şöyle konuştu:

Türk -İş Kamuda çalışan ve TİS kapsamında olan yaklaşık 200 bin işçi adına hükümetle anlaşarak yine yapmıştır yapacağını. Vergi diliminin %15 de sabit tutulma vaatleri, reel anlamda enflasyona ezdirmeme sözleri tutulmamış hatta bugüne kadar kazanılmış haklarda geriye götürülmüştür. Varılan anlaşma işçi sınıfına hakaret ve saygısızlıktır.

Daha iki gün önce grev ve mücadele diyenler ne olmuştur da bu rakamlara evet demiştir? Hükümetin 220 günde Türk İş ile sadece 3 defa görüşme yapması hükümetin işçi konfederasyonunu dikkate almadığının bir göstergesi değil midir? Türk İş Genel Başkanın hem siyaset üstüyüm demesi hem de “zam oranını Cumhurbaşkanı görüşerek aldık, yoksa bunu da vermeyeceklerdi” demesi içine düştüğü açmazın ve teslimiyetin yansımasıdır. Türk İş işçiler tarafından kendisine emanet edilen hakları ve hukukları koruyamamıştır. Bu sözleşme süreci göstermiştir ki Türk -İş kurum olarak saygınlığını ve yaptırım gücünü kaybetmiştir. Yıllardır partiler üstüyüm diye diye işçilerden çok uzak noktalara savrulan, her zaman ve daima işçiden yana taraf olmak zorunda olan artık Türk İş kendini sorgulamalıdır.