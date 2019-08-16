'Türk İHA'larının bulunduğu hangarı vurduk' iddiası

Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, 16 Ağustos cuma günü Libya Hava Kuvvetleri Zuvare Uluslararası Havalanı'na ve Türk İHA'larının bulunduğu hangarlardan birine saldırdı. Ebu Kammaş'ın yaklaşık 1.5 km doğusunda Türk İHA'ları ve mühimmatının olduğu hangarlar bir vuruşla patlatıldı' denildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı taarruza geçen Mareşal Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Türkiye'nin UMH'ye verdiği insansız hava araçları ve askeri teçhizatın bulunduğu bir hangarı vurduğunu iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"16 Ağustos cuma günü Libya Hava Kuvvetleri Zuvare Uluslararası Havalanı'na ve Türk İHA'larının bulunduğu hangarlardan birine saldırdı. (Ülkenin batısında, Tunus sınırı yakınında yer alan) Ebu Kammaş'ın yaklaşık 1.5 km doğusunda Türk İHA'ları ve mühimmatının olduğu hangarlar bir vuruşla patlatıldı. Herhangi bir yabancı örgütle etkileşim içinde olan her yerin Libya Hava Kuvvetleri'nin meşru hedefi olduğunu tekrarlıyoruz."