'Türk gemisine korsan baskını' açıklaması: 10 kişi rehin alındı

Kamerun'un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak giden Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı iddia edildi.

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizcinin rehin alındığı belirtiliyor.

Kadıoğlu Denizcilik’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Kamerun'un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N – 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.”