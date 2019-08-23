Türk Eczacıları Birliği'nden Rekabet Kurumu'na yanıt: Halk sağlığını koruyoruz

Rekabet Kurumu'nun 'eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlediği' iddiasıyla soruşturma açtığı Türk Eczacıları Birliği açıklama yaptı. Birlik Başkanı Erdoğan Çolak halk sağlığını koruduklarını belirterek sağlık alanını rekabete tabi tutmanın insan sağlığıyla açıkça oynamak anlamına geldiğini vurguladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumu’nun haklarında başlattığı soruşturmayla ilgili dün düzenlediği basın toplantısında, "eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek" yasayı ihlal ettikleri iddiasına ilişkin konuştu.

Halk sağlığını koruduklarını ve çok uluslu bir ilaç firmasının ilaç ve sağlık ürünlerini eczane dışına çıkarmasına ve internetten satmasına karşı çıktıklarını belirten Çolak “Birileri bizi Rekabet Kurumu’na şikâyet etti. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum: Dün sağlık ürünlerini eczane dışına çıkararak yahut internetten satış yaparak halk sağlığı ile oynayanlar, bugün bizi Rekabet Kurumu’na şikâyet etti. Ve ne tuhaftır ki, Rekabet Kurumu da bizi bir teşebbüs birliği olarak görüp hakkımızda soruşturma açmaya karar verdi" dedi.



'SAĞLIK ALANINI REKABETE TABİ TUTMAK İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNAMAKTIR'

Rekabet Kurumu’nun “Türk Eczacıları Birliği, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirlemiş” yönündeki iddiasını hatırlatan Çolak, konuya ilişkin, “Eczanelerin alım koşullarını sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı belirler. Öte yandan sağlık alanı doğası gereği rekabete sonuna kadar açık bir alan değildir. Sağlık alanını rekabete tabi tutmak, insan sağlığıyla açıkça oynamak demektir” diye konuştu.

'TEŞEBBÜS BİRLİĞİ DEĞİL MESLEK KURULUŞUYUZ'

“Biz Rekabet Kurumu’nun iddia ettiği gibi teşebbüs ya da teşebbüs birliği değiliz” diyen Çolak sözlerini şöyle sürdürdü: “Meslek kuruluşu kavramıyla nitelendirilen kuruluşlar, uygulanması yükseköğrenim gerektiren, faaliyetin iktisadî anlamından bağımsız olarak, meslek pratiğinin kendisiyle ve deontolojisiyle ön plana çıkan mesleklere ilişkindir. Biz; Türkiye’de 37 binden fazla üyesi bulunan, eczacıların mesleki gelişimini destekleyen, kamunun yararını ve toplumun sağlığını korumayı her şeyin üstünde tutan bir demokratik bir yapılanmayız.”

'ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN OYUNCAĞI DEĞİLİZ'

Çolak, basın toplantısını şu sözlerle tamamladı: “Biz kâr hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayanların, sağlığı sadece kâra tahvil eden çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz. Sağlık meslek örgütleri çıkar çevrelerinin, çok uluslu şirketlerin oyuncağı değildir. Biz sağlığı düşünürüz; toplum sağlığını korumak ve ileriye taşımak için adımlar atarız. Biz bugün bu kadarını söylüyoruz. Fakat şundan eminim ki, bizim söylediğimizden çok daha fazlasını 37 binden fazla meslektaşım söyleyecektir.”