Türk-İş Başkanı Atalay'a ilişkin şaşırtmayan gerçek: Samimi dostu, eskilere dayanan hukukları var...

Eski AKP'li vekil Yalçın Akdoğan, zam anlaşması sonrası tepkilerin hedefinde olan Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Akdoğan, 'Atalay’ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la da samimi bir dostluğu, çok eskilere dayanan bir hukuku vardır' dedi.

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinde AKP'nin düşük teklifini kabul eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın mikrofonlara yansıyan sözleri büyük tepki çekmişti. Basın açıklaması sırasında mikrofonların kayıtta olduğunu fark etmeyen Atalay, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a "Uzatsak işi karıştıracağız, en azından kapattık böyle" demişti.

AKP'yi zora sokmamak için işçilere yoksulluk oranında zammı kabul eden Atalay'a ilişkin bir yazı kaleme alan eski AKP'li vekil Yalçın Akdoğan, Atalay'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi bir dostluğu olduğunu yazdı.

Akdoğan söz konusu yazısında "Atalay’ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la da samimi bir dostluğu, çok eskilere dayanan bir hukuku vardır. Atalay, beraber yol yürüdükleri işçileri de, bir şekilde hukuk olan hiçbir dostunu ve arkadaşını da satmaz. Bunu da çok açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyar, başkaları ne der diye yürüyüşünü değiştirmez" ifadesine yer verdi.