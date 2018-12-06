Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerini açıkladı. Atalay, 'Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz' dedi.

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2.000 TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılan ilk toplantısında Atalay, “Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz” dedi.

Atalay, “Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

Yasa gereği 5’er işçi, patron ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi temsilcileri ve patronların ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.