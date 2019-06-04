Turizm Bakanı'nın eşi tepkilere yol açan 'dolarlı' fotoğrafını sildi

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy elini öptürdüğü ‘personeline’ 100 dolar verirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy tepkilere yol açan fotoğrafı daha sonra hesabından sildi.

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy elini öptürdüğü personele 100 dolar verirken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Bakan ve ETS Tur patronu Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un işçiye el öptürüp ABD doları vermesi eleştiri konusu oldu.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Pervin Ersoy’un fotoğrafını Twitter’dan paylaşarak “CB Recep Tayyip Erdoğan dolara karşı mücadele ettiklerini söylerken, kabinesinin Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü kişiye 100 dolar veriyor ve bunu bir de instagramda yayınlıyor. Yaptıklarının hangisini eleştireyim doğrusu ben de şaşırdım” dedi.

Ersoy eleştiriler üzerine olayın bir şakadan ibaret olduğunu savunarak paylaşımını kaldırdı.

Pervin Ersoy gelen eleştiriler üzerine ''Yaaa açıkladım espriyi ne olur yapmayın Allah aşkına Alişan $ dağıtmış yiğenlerine bugün onu ti ye aldık .. Yanımda çalışan personelime espri yaptık diye yazdım yapmayın ne olur ben o kadar salakmıyım açıklayarak koydum yine okumadan dünya kadar yazıyorsunuz .. Sizlerin bu tepkilerini bilecek kadar aklım var benim .. Lütfen yapmayın” mesajını paylaştı.