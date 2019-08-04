Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması: Yerler doldu, ihtiyaç kalmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili ‘9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. İhtiyaç kaldığını sanmıyorum’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaklaşan Kurban Bayramı tatiline ilişkin “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu” dedi.

Ersoy 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada 9 günlük bayram tatili konusunda “Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” diye konuştu.