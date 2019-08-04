Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması: Yerler doldu, ihtiyaç kalmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaklaşan Kurban Bayramı tatiline ilişkin “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu” dedi.
Ersoy 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada 9 günlük bayram tatili konusunda “Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” diye konuştu.