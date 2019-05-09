Turizm Bakanı'na ait ETS şirketi doğal sit alanına otel yapmak istiyor, yöre halkı istemiyor

Bodrum Kissebüyük Adalıyalı Koyu halkı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a ait ETS şirketinin bölgedeki doğal sit alanına otel inşa etme girişimine karşı sert tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un sahibi olduğu turizm şirketi ETS’nin, Bodrum Kissebükü Adalıyalı Koyu’nda yapmak istediği 124 bin metrekarelik alana inşa edilecek “Maxx Royal Bodrum Oteli” ile ilgili ÇED toplantısı yapıldı. Katılımcılar, otelin doğal sit alanına yapılmasının planlandığını belirterek projeye karşı çıktı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje için verilen "ÇED gerekli değildir" kararı, Av. Betül Sümer Cinmen tarafından yargıya taşınmış, Muğla 2. İdare Mahkemesinin oluşturduğu bilirkişi heyeti de bölgenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

Yasal süreçte oluşturulan 2. bilirkişi heyeti de özetle şu görüşü paylaşmıştı: "Arkeolojik açıdan Adalıyalı Koyu'nun tamamı 1. derece Arkeolojik SİT özelliğine sahiptir. Turizm konaklama tesisinin faaliyete geçmesi halinde, kentsel yerleşmeye uzakta bulunan ve doğal yapısını yitirmemiş olan proje alanı ve çevresi önemli bir yapılaşma baskısına maruz kalacaktır."

Bodrumaktif.com’da yer alan habere göre, yasal süreç devam ederken 8 Mayıs’ta şirkete verilen son Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayıyla ilgili halkın katılımı toplantısı düzenlendi. Toplantıda Çiftlik Muhtarı Halil Köse "Toplantının yeri burası olmamalı, Adalıyalı Çiftliğe 6 kilometre uzaklıkta iken siz 30 kilometre uzaklıkta toplantı yapıyorsunuz bu toplantının yeri burası değil, bu toplantı yeniden yapılmalı” derken, diğer katılımcılar da “bütün engellere rağmen katılımın yüksek olması ve Mazılı yerel halkın gösterdiği ilgi de gösteriyor ki, bu otel buraya yapılamaz” şeklinde yorum yaptılar.

'HALKI BİLGİLENDİRMEK İÇİN DEĞİL, KREDİ ALABİLMEK İÇİN...'

Avukat Betül Cinmen, “Buradaki ÇED toplantısını şirket uluslararası kredi alabilmek için yapmak zorunda, aksi halde kredi alamayacak, bu nedenle olumlu ÇED raporu almak istediği için bu toplantıyı yapıyorlar” yorumunda bulundu. Cinmen “Yürütmeyi durdurma kararı verilen 25 binlik plana rağmen 1/binlik ve 5 bin ölçekli planı nasıl yapıyorsunuz. Bu bir suçtur, neyin üzerinde konuşuyorsunuz bilmiyorum, bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bakanılk olarak yürütmeyi durdurma kararını bilmemeniz mümkün değil, sanki yürütmeyi durdurma kararı yokmuş gibi davranamazsınız, suçtur. Bunlar eski 1/25 bine göre yapılmış plan” dedi.