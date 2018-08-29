Turizm Bakanı işletmeleri uyardı: Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yerli turistlerin başından geçenlerin gündeme taşındığı yeme-içme ve plajlardaki pahalılık haberleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı. Ersoy, işletmelere yönelik olarak 'Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin' dedi.

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yerli turistlerin başından geçenlerin gündeme taşındığı yeme-içme ve plajlardaki pahalılık haberleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama yaptı. Ersoy, işletmelere yönelik olarak "Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin" dedi.

Hürriyet'ten Ceyhan Kuburlu'nun haberine göre, "Kimin hangi ürünü kaça sattığı ya da avro veya dolarla sattığına karışmayız" diyen Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer bir işletme yaz tatili başında 5 liraya sattığı ürünü, yüksek sezonda ya da bayram tatilinde 15 liraya satıyorsa buna izin vermeyiz. Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyeceksiniz" dedi.

'YASAL PROSEDÜRÜ UYGULARIZ'

Bodrum'dan Alaçatı'ya, Fethiye'den Alanya'ya kadar birçok tatil bölgesinden şikayetler geldiğini hatırlattığımız Mehmet Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tatil bölgelerimiz bu yıl hem yerli hem de yabancı tatilcilerimizin akınına uğradı. Turizm rakamları çok iyi. Ancak bunu fırsat bilen işletmelerde var. ‘Fırsatçı' derken de şunu kesinlikle ayırmak lazım. Eğer bir işletme bir sezon boyunca aynı ürünü aynı fiyata satıyorsa alkışlarız. İstediği rakama satabilir. Euro ile satışlar da mümkün. Ama fırsatçılık yapıp yüksek sezonda farklı fiyat uygulanırsa da yasal prosedür neyse onu uygularız."

YERLİ TURİSTE PLAJ

Tatil bölgelerindeki plajlar için de bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Mehmet Ersoy, "Çeşme, Bodrum sadece parası olanın olamaz. Buralarda yerli turist için yeni plajlar yapacağız. Bunun işletmesini biz yapmayacağız ancak fiyat politikalarını biz belirleyeceğiz. Herkesin huzur içerisinde tatilini geçirmesi için yapacağımız bu çalışma 2019 yazına yetişecek. Bu konuda üzerinde çalıştığımız ve büyük ilgi görmesini beklediğimiz çalışmaların başında geliyor" şeklinde konuştu.