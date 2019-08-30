Turhan Çömez 12 yıl sonra Türkiye’de

Eski AKP milletvekili Turhan Çömez, 12 yıl önce Ergenekon davasına dahil edilmesinin ardından gittiği İngiltere’den döndü.

Eski AKP milletvekili ve Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde özel kalem müdürü olan Turhan Çömez 12 yıl aradan sonra bugün Türkiye’ye döndü. Çömez 2007 yılında Ergenekon Davası’na dahil edilmesinin ardından yurtdışına çıkmıştı.

Tüm sanıkların beraat ettiği Ergenekon Davası'nda yurtdışındaki tek sanık olan Turhan Çömez bugün tarifeli uçakla İngiltere’den Türkiye’ye döndü.



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Çömez “12 yıl geçti. Çok şey sığdı bu 12 yıla. Büyük zulümler, haksızlıklar, saldırılar oldu. Ayakta kalabilmek, direnebilmek çok zordu. Bana mücadele ve direnme gücü veren haklılığım ve ülkeme derin bir aşkla bağlılığım oldu. Hayatım boyunca geri dönüp bakmadım. Yaşananları büyük bir tecrübe olarak görüp yine ileriye bakıyorum. İçimdeki vatan özlemi millet sevdası her şeyden önce gelir. Yaradana şükürler olsun ki alnım açık ve yüreğim huzur dolu bir şekilde ülkeme kavuştum” dedi.

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre Çömez yarın memleketi Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’nda bir konuşma yapacak.

