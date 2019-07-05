TÜPRAŞ’ın eski CEO’su Yavuz Erkut İBB Genel Sekreterliğine atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut resmen atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

Habertürk'ün aktardığına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen Erkut'un resmi olarak atanmasına ilişkin prosedür tamamlandı.

Yavuz Erkut, 28 Haziran'da Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı olarak atanmış, Mehmet Çakılcıoğlu da İBB Genel Sekreterliğine vekaleten getirilmişti.

Yavuz Erkut, TÜPRAŞ’ın özelleştirilerek Koç Holding'e devredilmesiyle birlikte 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapmıştı. Erkut, TÜPRAŞ'ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti. Erkut son olarak İmamoğlu tarafından başkanlık danışmanı yapılmıştı.

İKİNCİ CEO YOLDA

İGDAŞ için de özel sektörden enerji profesyoneli bir yöneticinin geçeceği öne sürüldü. Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin ve POAŞ'ın eski CEO’su Mutluay Doğan’ın İGDAŞ’ın başına getirileceği konuşuluyor.