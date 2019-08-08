TÜPRAŞ'a Yüksek Hakem Kurulu dopingi: Patrona kriz yok, 'Koç' gibi hepsi

Türkiye'de kriz sadece işçileri vurmaya devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin tüm taleplerini reddeden ve Yüksek Hakem Kurulu (YHK) desteğiyle istediği sözleşmeyi elde eden TÜPRAŞ, yılın ilk 6 ayında 495 milyon lira net kâr açıkladı.

Türkiye'de krizin faturası her zaman olduğu gibi yine emekçilere çıkarılırken, patronlar rekor kâr elde etmeye devam ediyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin tüm taleplerini reddeden ve Yüksek Hakem Kurulu'na giden görüşmelerden istediğini elde eden TÜPRAŞ, 2019'un ilk yarısındaki kârını açıkladı.

Buna göre TÜPRAŞ'ın ilk altı aylık net kârı 495 milyon lira oldu.

2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak, 6,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Koç Holding'in Tüpraş işçilerinin taleplerini görmezden gelmesi sonrası Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) giden sözleşme görüşmelerinde patronun tüm talepleri kabul edilerek sözleşmeye yansıtılmıştı.

İşçilerin kazanılmış hakları ellerinden alınırken, sözleşme süresi 3 yıl olarak düzenlenmiş, mazeret izinleri amirin yazılı iznine bağlanmış ve vardiya sistemi de değiştirilmişti.