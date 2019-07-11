Tüpraş, İran'dan petrol alınmadığını açıkladı

ABD'nin İran yaptırımları muafiyeti sona eren Türkiye, İran'dan petrol alımını durdurmuştu. Söz konusu gelişmeyi doğrulayan TÜPRAŞ, Türkiye'nin İran’dan petrol ithal etmediğini açıkladı.

Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş) A.Ş, ABD'nin 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye dâhil 8 ülkenin İran yaptırımları muafiyetini kaldırmasının ardından, Türkiye'nin bu ülkeden petrol alımını tamamen durdurduğu doğruladı.

Rus basınında yer alan ‘Türkiye İran'dan tüm petrol ithalatından vazgeçti’ iddialarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Tüpraş, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Tüpraş Ara Dönem Faaliyet Raporu’na atıfta bulunarak şunları aktardı:

“ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İran ham petrol alımlarında Türkiye’ye tanınan muafiyetin 2 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılması kararı alındığı açıklanmış olup, Tüpraş’ın internet sitesinde yer alan Dış Ticaret Kontrol Politikasına uygun olarak, finansal piyasalara erişim ve kredi sözleşmeleri kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, konuyla ilgili yeni bir karar alınmadığı sürece İran’dan ham petrol alımlarının sonlandırılmasına karar verilmiş olup, ham petrol ihtiyacı en uygun alternatifler değerlendirilerek diğer kaynaklardan karşılanacaktır.”

ABD’nin söz konusu yaptırımlarından önce İran, Türkiye’nin en fazla petrol ithal ettiği ülkeler arasında yer alıyordu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) "2018 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre İran, Rusya ve Irak’la birlikte Türkiye’nin en fazla petrol ithalatının yaptığı 3 ülkeden biriydi.