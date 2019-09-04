Tunç Soyer’den kayyum sorusuna yanıt: Her şey mümkün

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Kayyum Batı’ya doğru gelir mi?’ sorusuna ‘Türkiye burası. Her şey mümkün’ diye yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine de kayyum atanması olasılığına ilişkin soruya "Türkiye burası. Her şey mümkün. Sadece onu biliyorum" diye yanıt verdi.

Best FM'de Ufuk Karcı ile 'Konuşan Türkiye' programının canlı yayın konuğu olan Soyer "Bazı büyükşehirlere kayyum atandı. Kayyum Batı’ya doğru gelir mi? Böyle bir şey mümkün mü sizin adınıza, İstanbul’a, Ankara’ya?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye burası. Her şey mümkün. Sadece onu biliyorum. Ama şunu da biliyorum, hukuken mevzuata uygun her şey meşru olmayabilir. Yani mevzuata uygundur, hukuki bir adım atıyorsunuzdur, ama hukuken meşru değildir. Ne yazık ki Türkiye’de bu mümkün. Yani siz öyle bir mevzuat hazırlamışsınız ki, görevden alıyorsunuz kayyum atıyorsunuz.”

'HUKUKEN MEŞRU DEĞİL'

“Yani her an bir telefon gelebilir, Tunç Bey yeriniz değişti?" sorusuna "Tabii canım. Bu hiç tereddütsüz yaşanabilir. Şu anda yaşanabilir. Kapı açılır ve buyurun beyefendi… Bunlar Türkiye’de olur. Hiç şaşırmazsınız” diye yanıt veren Soyer şunları söyledi: “Fakat bu hukuken meşru bir şey değildir. Çünkü, bu memlekette onlarca yıldır yaşadığımız demokrasi, cumhuriyet bize şunu öğretti. Yerel yöneticiler seçimle gelirler ve eğer hastalık, hapis ve ya ölüm gibi bir nedenle görevlerini bırakmak zorunda kalırlarsa onların meclisinin içinden biri seçilir. Kural budur, demokrasi budur. Siz bütün bunları yok sayar, o meclisten birini seçmek yerine Ankara’dan birini gönderirseniz, sistemi hukuken çökertirsiniz. Demokrasiyi çökertirsiniz. Sonuçta bu devletin meşruiyetini çökertirsiniz. Ben bunu çok sakıncalı, yanlış buluyorum. Bu bir demokrasiyi hazım meselesi.”

Dün Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir soruya “Her şeyi yapabilirler, çünkü ortada hukuk, adalet yok. Bu akşam ikimizi de tutuklayabilirler” diye yanıt vermişti.

