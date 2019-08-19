Tunç Soyer'den kayyum açıklaması: Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kayyum atamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Soyer, 'Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette. Birimizin başına gelen ondan sonra hepimizin başına geliyor' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kayyum atamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Artı Gerçek'de yer alan habere göre Soyer, “Her koyun kendi bacağından asılmıyor bu memlekette. Birimizin başına gelen ondan sonra hepimizin başına geliyor. Onun için uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Bunun da gereğini yapacağız” dedi.

Soyer, "Hukuki, siyasi her şey belediye mevzuatında yazılı ama bunlar yok sayılarak, büyük bir keyfiyetle ve hiçbirimizin sebebini bilmediği bir şekilde görevden alınıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu her gün demokrasiden uzaklaşmamızın göstergesi. Diliyorum ki devamı gelmez, diliyorum ki en kısa sürede şeffaf bir şekilde gerekçeler ortaya konur. Kamu vicdanını rahatlatacak şeyler söylenir. Aksi takdirde bunlar kabul edilemez” diye konuştu.