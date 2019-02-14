Tunç Soyer'den '12 Eylül' açıklaması

12 Eylül darbesi sonrası Ankara Sıkıyönetim Başsavcısı olan babası Nurettin Soyer nedeniyle eleştirilen Tunç Soyer, 12 Eylül'e ilişkin açıklamada bulundu. Soyer, 'İzmir'de seçime giriyoruz. Ve bu yerel seçimlerde adayların 12 Eylül'de nerede durdukları, 12 Eylül'de ne yaptıkları veya babalarının atalarının ne yaptığı oylanmayacak' dedi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Tunç Soyer, CNN Türk'te Buket Aydın'la 40 programına katıldı.

12 Eylül darbesi sonrası Ankara Sıkıyönetim Başsavcısı olan babası Nurettin Soyer nedeniyle eleştirilen Tunç Soyer, "12 Eylül dönemini yaşamış insanları nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İzmir'de seçime giriyoruz. Ve bu yerel seçimlerde adayların 12 Eylül'de nerede durdukları, 12 Eylül'de ne yaptıkları veya babalarının atalarının ne yaptığı oylanmayacak. 12 Eylül'deki performanslar, konumlar oylanmayacak. Adayları yarıştıracaklar, performanslarını, vizyonlarını, geçmiş deneyimlerini, gelecek bakışlarını yarıştıracaklar. Yoksa 40-50 öncesinde atalarının, babalarının neleri yaptığı, neleri yapmadığıyla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını düşünmüyorum. O nedenle bir infial olduğunu da düşünmüyorum" yanıtını verdi.