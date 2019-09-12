Tunç Soyer Saray'daki zirveyi anlattı: Şaşırtıcıydı, Türkiye nefes alır...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Saray'da dün yapılan zirveye ilişkin, 'Toplantı verimli geçti ve formatı şaşırtıcıydı. Belediye başkanlarının karşısına kabine oturdu. İnşallah konuşulanlar söz de kalmaz hayata geçer. Hayata geçerse Türkiye nefes alır' dedi.

Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da bir araya gelen 29 büyükşehir belediye başkanı arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, toplantıyla ilgili Gerçekizmir’e açıklamalarda bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ve formatının şaşırtıcı olduğunu söyleyen Soyer, "Belediye başkanlarının karşısına kabine oturdu. Başkanlar hangi bakanlıkla ne sorunu varsa konuştu. Sonra bakanlar da taleplerle ilgili cevaplama yaptı. Türkiye tarihinde onlarca yıldır olmayan bir toplantıydı. İnşallah konuşulanlar söz de kalmaz hayata geçer. Hayata geçerse Türkiye nefes alır" dedi.