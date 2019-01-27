Tunç Soyer İzmir için CHP MYK onayını aldı

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK onayı aldı.

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak mevcut Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi MYK'ye sunuldu. Soyer'in MYK'den onay aldığı belirtildi.

Tunç Soyer'in İzmir adaylığı saat 15:00'de Parti Meclisi’ne sunulacağı kaydedildi.

İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

CHP şimdiye kadar 16’sı büyükşehir, 28’i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıkladı.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1991 yılında şirketiyle Seferihisar’da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yöneten Soyer, 2003 yılında Avrupa Birliği’nden İzmir’e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya sundu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

Soyer, 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

Soyer, 2009 ve 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.