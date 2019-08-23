Tunç Soyer, Bakan Pakdemirli'yi yalanladı: 5 bin hektar yandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentteki yangın felaketinde 5 bin hektar alanın yandığını açıkladı. Bakan Pakdemirli yanan alanın 500 hektar olduğunu söylemişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentte son çıkan orman yangınlarında 5 bin hektar alanın yandığını gözlemlediklerini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 53 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında 500 hektar alanın yandığını söylemişti.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Tunç Soyer, İzmir Buluşmaları’nın üçüncüsünü “Ulaşım ve Toplu Taşıma” başlığıyla İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenledi.

'ÇOK BÜYÜK FELAKET YAŞADIK'

Burada bir konuşma yapan Soyer, İzmir'de çıkan orman yangınlarının kentin tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu söyledi.

Soyer, "İşin kokusu hâlâ burnumuzda, çok büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarından biri. Yaptığımız gözlemlerden sonra yaklaşık 5 bin hektar alanın yandığını gözlemledik. İzmir tarihinin en büyük yangınıydı. İzmir ciğerlerini kaybetti" dedi.

Yanan alanda 30 Ağustos'ta İzmirlilerle bir yangın buluşması yapacaklarını belirten Soyer "Aynı yerde halk buluşmasından sonra bir olağanüstü Meclis toplantısı yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İzmir'le ilgili en yüksek karar alma organıdır. Biz orada kararı alarak büyük bir seferberliği, kampanyayı başlatacağız. Bu büyük felaketi fırsata dönüştürerek kalıcı, sürdürülebilir kararlar almak istiyoruz. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz" diye konuştu.