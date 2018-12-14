Tunç Başaran'dan 'Uçurtmayı Vurmasınlar' açıklaması

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine konuşan yönetmen Tunç Başaran, 'Uçurtmayı Vurmasınlar politik bir film değildi' demiş, bu sözler tepki çekmişti. Başaran'dan bir açıklama daha geldi.

Yönetmen Tunç Başaran, "Uçurtmayı Vurmasınlar politik bir film değildi" ifadesinden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu.

Yine Sabah gazetesine konuşan Başaran, benzer sözleri tekrarlarken, "Uçurtmayı Vurmasınlar bir sevgi filmidir. Mesela, Federico Fellini 'Amarcord' filmini yaptığı zaman bir sinema eleştirmeni şöyle der: 'Ne güzel anlatmışsınız faşist İtalya'yı filmde'. Fellini de 'Ben mi anlatmışım? Haberim yok' diye cevap verir eleştirmene. Yine söylüyorum; sanatın politik bir amacı olmamalı. Bu tüm sanat dalları için geçerli. Resimde de, edebiyatta da, müzikte de böyle. Siz yaparsınız o eseri; izleyen, okuyan veya dinleyen kendine göre yorumlar" ifadelerini kullandı.