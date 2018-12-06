TÜMSİAD Başkanı dediklerinden pişman oldu: Lütfen bu haberi kullanmayın

AKP'ye yakınlığıyla tanınan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği TÜMSİAD'ın Adana şube başkanı Yakup Kutluca, Halk Bankası bölge koordinatörünü konuk ettiği sırada 'Bankalar piyasaların ihtiyacını karşılayamıyor' dedi. Ziyaret haberi bu başlıkla haber merkezlerine servis edildi. Bir süre sonra aynı haber merkezlerine 'Haberi kullanmamanızı rica ediyoruz' mesajı iletildi.

Kısa adı TÜMSİAD olan ve AKP'ye yakınlığıyla tanınan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Adana şube başkanı Yakup Kutluca, bankalarla ilgili verdiği demeci geri çekti.

Halk Bankası Adana bölge koordinatörü Vahdet Büyüker ve pazarlama müdürü Erhan Kıvrakdal, bugün TÜMSİAD Adana şubesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında ev sahibi Yakup Kutluca, "Şu an Bankalar, piyasaların ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Önünü göremeyen yatırımcılar faizlerin yüksek olması nedeniyle yatırıma sıcak bakmıyor. Önümüzdeki dönem inşallah faizler düşer, yatırımlar da başlar, Türkiye’nin önü açılır, iş dünyası rahat bir nefes alır. Bilhassa şu dönemde devlet bankalarının verdikleri destekler önem arz etmektedir" dedi.

Ziyaret, TÜMSİAD tarafından haber merkezlerine "Bankalar, piyasaların ihtiyacını karşılayamıyor" başlığıyla servis edildi.

PİŞMAN OLUP HABERİ GERİ ÇEKTİLER!

Kısa bir süre sonra aynı haber merkezlerine yeni bir mesaj gönderilerek, haberin kullanılmaması "önemle" rica edildi.

İşte o mesaj: