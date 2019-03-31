Tüm yurtta oy verme işlemi başladı

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi tüm yurtta başladı.
32 İLDE ERKEN BAŞLAMIŞTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başlamıştı.
Bu illerde oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.
Diğer illerde ise oy kullanma süreci 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.