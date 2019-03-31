31 Mart yerel seçimleri için tüm yurtta oy verme işlemi başladı. Kalan illerde oy verme işlemi saat 08.00'da başlayacak.

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi tüm yurtta başladı.

32 İLDE ERKEN BAŞLAMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başlamıştı.

Bu illerde oy verme işlemi 16.00'da sona erecek.

Diğer illerde ise oy kullanma süreci 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.