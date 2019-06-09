Tüm dünyadan komünist ve işçi partileri İzmir’de toplanacak

Dünya genelinden 118 partinin parçası olduğu Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın Çalışma Grubu İzmir’de bir araya geldi. Çalışma Grubu, bu yılki büyük toplantının, Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi’nin ortak ev sahipliğinde İzmir’de yapılmasını kararlaştırdı.

8 Haziran Cumartesi günü İzmir’de, dünya komünist hareketinin önde gelen partilerinin temsilcileri, her yıl düzenlenen büyük zirvenin bu yılki yerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere bir dizi konuyu tartışmak ve karara bağlamak üzere bir araya geldi.

19’uncu yüzyılda kurulan Enternasyonal örgütü, farklı ülkelerdeki işçi sınıfı mücadelesini bir araya getirmişti. Rusya’daki Ekim Devrimi’nin ardından Komünist Enternasyonal kurulmuş ve dünya genelinde birçok komünist partinin kurulmasını sağlamış, ortak mücadele zemini yaratmıştı. Sovyetler Birliği’nin ve sosyalist bloğun çözülmesinin ardından bir süre dağınık kalan hareket, 1998’de Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) önayak olmasıyla Solidnet adında bir ağ kurmuş ve her yıl tüm ülkelerden katılımla toplanmaya başlamıştı.

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın koordinasyon merkezi olan Çalışma Grubu, 8 Haziran’da İzmir’de buluştu. Çalışma Grubu toplantısına 24 partiden 38 temsilci katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, bu yıl düzenlenecek olan 21’inci toplantının yerinin belirlenmesiydi. Çalışma Grubu’na katılan temsilciler, oybirliğiyle bu yılki toplantının Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından ortaklaşa olarak İzmir’de düzenlenmesini kararlaştırdılar. Bu yılki toplantı, Komünist Enternasyonal’in (Komintern) kuruluşunun yüzüncü yılına denk gelmesi vesilesiyle, “Komünist Enternasyonal’in kuruluşunun 100’üncü yılı: Barış ve Sosyalizm Mücadelesi Sürüyor” temasıyla toplanacak. Ekim ayında yapılması planlanan toplantının tarihi, tüm üye partilerin seçim, kongre ve benzeri bağlayıcı tarihlerinin incelenmesinin ardından belirlenecek.

Toplantıda katılımcı partiler kendi ülkelerinde ve dünyadaki siyasi gelişmeleri ve komünist hareketin durumunu değerlendirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Emperyalist saldırganlık, ırkçılığın yükselişi, yeni emperyalist savaş tehditleri, süregiden bölgesel çatışmalar, işçi sınfıına yönelik saldırganlık, antikomünizm… Biz bu tabloda diğer tarafı, direnişi temsil ediyoruz. Fakat direniş yalnızca karşı koymak değildir, daha iyi bir dünya kurma perspektifiyle mücadele etmektir” dedi.

ORTAK EYLEM PLANLARI

Çalışma Grubu, gün boyu süren toplantıda, hareketin iç gündemlerine dair kimi konuları karara bağlarken, bazı başlıklarda tüm dünya komünist ve işçi partilerinin ortak eylemler düzenlemesi konusunda anlaştı.

Komünistler, askeri rejime direnmekte olan Sudan halkına destek ve halka karşı yürütülen katliam politikasını kınamak, Suriye’de süregiden emperyalist savaşa karşı Suriye halkıyla dayanışmak, Polonya Komünist Partisi’ne ve Polonyalı komünistlere karşı yürütülen antikomünist kampanyaya karşı tüm dünyada komünistlerin sesini yükseltmek ve Basra Körfezi’nde ABD’nin askeri yığınağını sürekli artırarak İran’a karşı bir savaş hazırlığı sürdürmesini teşhir etmek ve kınamak üzere ortak eylemler yapmaya karar verdi.

Toplantıya Bohemya ve Moravya Komünist Partisi (Çekya), Brezilya Komünist Partisi (PCdoB), Çin Komünist Partisi, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL - Kıbrıs), Filistin Komünist Partisi, Fransız Komünist Partisi (PCF), Güney Afrika Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi (CPI), Hindistan Komünist Partisi - Marksist (CPI-M), İspanya Komünist Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, Komünist Parti (İtalya), Kore İşçi Partisi, Küba Komünist Partisi, Lübnan Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Nepal Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Suriye Komünist Partisi - Birleşik, Tudeh (İran), Türkiye Komünist Partisi, Vietnam Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi’nden temsilciler katıldı.