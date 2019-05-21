Tüketici güven endeksi son 15 yılın en düşük seviyesine indi

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 13 azalırken, son 15 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Merkez Bankası tarafından yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 13 azaldı. Buna göre Nisan'da 63,5 olan endeks değeri, Mayıs ayında 55,3 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de Mayıs ayında yüzde 14,9 azalışla 82,4'ten 70,1'e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi, Nisan'a göre yüzde 11,3 azalarak 56,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise Nisan ayında 26 iken mayısta yüzde 20,3 azalışla 20,8'e düştü.