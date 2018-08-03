Tüketici fiyatları yüzde 15,85, üretici fiyatları yüzde 25 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 oranında arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Üretici fiyatları ise yüzde 25 arttı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.