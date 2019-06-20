Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayının tüketici güven endeksini açıkladı. Mayıs ayında 15 yılın en kötü seviyesinde olan güven endeksi, Haziran'da %4,3 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Mayıs ayında açıklanan güven endeksi %13 azalmış, 2004’te başlayan veri tarihinin en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Haziran ayında ise bu oran %4.3 oranında artarak 57.6 seviyesine geldi.

Haziran ayı tüketici güveni işsizlik hariç alt endeksler bazında artış gösterdi.

Hanenin maddi durumu %5.9, genel ekonomik durum %5.4, tasarruf etme ihtimali endeksi ise %6.1 artış gösterdi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi ise Haziran’da bir önceki aya göre değişim göstermedi.