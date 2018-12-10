TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

Türkiye ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüdü. Türkiye ilk çeyrekte 7,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyümüştü. TÜİK'in açıkladığı rakamlar son sekiz çeyreğin en düşük büyümesine işaret ediyor.

Türkiye ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyürken, yüzde 2 olan beklentilerin altında kaldı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar son sekiz çeyreğin en düşük büyümesine işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH üçüncü çeyrekte önceki döneme göre yüzde 1,1 azaldı.

Yılbaşından bu yana devam eden büyümede ivme kaybı üçüncü çeyrekte belirginleşti. GSYH bugün revize edilen verilere göre ilk çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,3 büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,6'da kaldı.

TÜİK verilerine göre 2017 yılı üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 11,5 seviyesindeydi. Sektörel veriler incelendiğinde 2017 üçüncü çeyrekte yüzde 18,8 büyüyen inşaat sektörü bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 daraldı.

İmalat sanayinde ise bir önceki yıl aynı dönem yüzde 16,8 büyüme yerini bu yıl üçüncü çeyrek için yüzde 0,6 büyümeye, hizmetler sektöründe ise yüzde 21,8 büyüme yerini yüzde 4,5'e büyümeye bıraktı.

Verilere göre hanehalkının nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1,1 artış gösterdi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,8 azaldı.