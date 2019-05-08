TÜİK aile istatistiklerini açıkladı

Türkiye’de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü bu yıl 3,4'e düştü

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2018" bülteni yayımlandı.

TÜİK, bülteninde yer alan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2014 yılında 3,6 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,4 kişi oldu.

İllere göre incelendiğinde, 2018’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,4 kişi ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak’ı 5,6 kişi ile Şanlıurfa, 5,5 kişi ile Hakkari ve Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir olarak sıralandı. Bu illeri, 2,8 kişi ile Dersim, Burdur, Edirne, Giresun ve Kırklareli takip etti.

Türkiye’de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2018’de yüzde 65,3’e geriledi. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2018 yılında yüzde 16,1’e ulaştı. Bu oran, 2014’te yüzde 13,9 düzeyindeydi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2018 yılında yüzde 15,8 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 2,8’e yükseldi. Bu oran 2014’te yüzde 2,1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de 2018 yılında toplam hanehalklarının yüzde 8,9’unu tek ebeveyn ve çocuklu hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 1,9’unun baba ve çocuklardan, yüzde 7’sinin ise anne ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında, yüzde 10,8 ile Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu ili, yüzde 10,7 ile İzmir, 10,6 ile Malatya izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,6 ile Bayburt, Yozgat ve Tokat oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,5 ile Bingöl, yüzde 8,4 ile İzmir ve yüzde 8,3 ile Adana ve Ankara, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,6 ile Ardahan, yüzde 4,9 ile Bayburt ve yüzde 5 ile Burdur ve Yozgat olarak belirlendi.

Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,1 ile Kilis, yüzde 2,8 ile Malatya ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane ve Trabzon, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,3 ile Nevşehir, yüzde 1,4 ile Adıyaman ve yüzde 1,5 ile Kayseri, Uşak, Bitlis, Tokat, Konya, Niğde ve Sivas oldu.

Öte yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2018’de yüzde 29,8 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 26,6 ile Hakkari ve yüzde 25,2 ile Batman takip etti.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,8 ile E