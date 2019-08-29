Tuğba Anlak son yolculuğuna uğurlandı: 'Bu ne kadar daha böyle gidecek?'

Arnavutköy’de evinde temizlik yaptığı sırada Murat Uslu tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve bir ay tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Tuğba Anlak, bugün yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Tuğba, Emine Bulut'tan önce vuruldu. Çok bağırdım yardım edin diye. Eğer ki bir el atılmış olsaydı Tuğba şu anda hayattaydı. Tuğba'dan sonra kaç tane daha cinayet oldu, bu ne kadar daha böyle gidecek?' dedi.

Arnavutköy’de evinde temizlik yaptığı sırada Murat Uslu tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve bir ay tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitiren Tuğba Anlak, bugün yakınları tarafından sonsuzluğa uğurlandı.

Anlak'ın yakınları, cenaze töreninin ardından soL'a konuştu. Anlak'ın yeğeni Emine Tümlek, kadın cinayetlerine sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Tümlek, "Kadınlar seslerini duyursunlar, korkmasınlar. Tuğba'dan sonra, Emine Bulut'tan sonra kadınlara daha çok sahip çıkılacak inşallah" açıklamasında bulundu.

Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, "Tuğba, Emine Bulut'tan önce vuruldu. Çok bağırdım yardım edin diye. Eğer ki bir el atılmış olsaydı Tuğba şu anda hayattaydı. Tuğba'dan sonra kaç tane daha cinayet oldu, bu ne kadar daha böyle gidecek? Ben ama güveniyorum ki, bu adam (Murat Uslu) çıkamayacak. Her türlü desteği bekliyorum" dedi.

Anlak'ın eniştesi, Murat Uslu'nun Anlak'ın çalıştığı kafeye gelip kendisine sürekli tehdit ve tacizde bulunduğunu ve planlı bir cinayet işlediğini belirtti. Anlak'ın eniştesi, Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği'nin hukuki süreci üstlenmesi ilişkin şunları kaydetti: "Müjde Hanım dün bizi ziyaret etti. Bu davayı üstlenebileceklerini ifade ettiler. Biz de kabul ettik. Bundan sonra süreci onlar takip edecekler, birlikte yürüyeceğiz. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum Müjde Hanım'a, hassasiyetlerinden dolayı. Bütün derneğe ve teşkilata sonsuz şükürlerimi sunuyorum" diye konuştu.