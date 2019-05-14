TÜBİTAK'ta 'FETÖ yapılanması'na operasyon

Fethullah Gülen Cemaati’nin TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesindeki “yapılanması”na yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin aktif görevde olduğu, diğerlerinin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.