TTB'den tüm hekimlere çağrı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a yönelik saldırıdan sonra Türk Tabipler Birliği, hekimlere çağrıda bulundu.

Urfa'da Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'a hastanede yapılan ağır saldırının ardından TTB'den açıklama geldi.

"Tüm engelleme çabalarımıza rağmen hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sürüyor. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr Bahattin Ahmet Yalçın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğramış ve vahşice darp edilmiştir" denilen açıklamada, "Can güvenliği sorunu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Yöneticilerin bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmadığı görülmektedir. Olaya kamuoyunun dikkatini çekmek ve sağlıkta şiddete karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğini sağlamaka amacı ile tüm hekimleri 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 12.30’da çalıştıkları hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinde buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.