TTB: Yaşar Ulutaş görevine iade edilmeli

‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ basın açıklamasının ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi Sağlık Bakanlığı tarafından feshedildi. TTB bugün bir açıklama yaparak Ulutaş’ın bir an önce görevine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine Birlik’ten tepki geldi.

24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında, Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesi feshedildi.

Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi, TTB Merkez Konseyi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısıyla protesto edildi.

‘BAKANLIK TTB’NİN YASAL GÖREVLERİNE ENGEL OLUYOR’

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamalarla TTB’yi baskı altına almaya çalıştığını belirterek, bakanlığın daha önce de aynı gerekçeyle TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesini feshettiğini, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın da “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlattı.

Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi cezalandırarak aynı zamanda TTB faaliyetlerine de müdahale etmeye, TTB’yi etkisiz kılmaya ve baskı altına almaya çalışmaktadır. Bu uygulama ile Sağlık Bakanlığı, yasaların TTB Merkez Konseyi’ne tanımladığı görevleri kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirme görevlerini engellemeye çalışmaktadır” dedi.

Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı’nı, hiçbir hukuksal ve idari uygulamaya sığmayan anlayışından vazgeçmeye, yetkilerini kötüye kullanma anlamına gelen bu soruşturma ve görevden alma işlemlerini sonlandırmaya, evrensel insanlık değerlerini hatırlamaya, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ü derhal görevine iade etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

'HEKİMLER HER ZAMAN YAŞAMI SAVUNDULAR’

Dr. Yaşar Ulutaş da “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasını neden imzaladığını anlattığı konuşmasında, hekimlerin başat görevinin hastalıkları tedavi etmekten daha çok onların ortaya çıkmasını önlemek olduğunu kaydetti. “Hekimler her zaman yaşamı savunmuşlardır” diyen Ulutaş, “Bir hekim, bir insan ve TTB Merkez Konseyi’nin bir üyesi olarak Anayasa ile güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğim için 'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamaya imza attım” diye konuştu.

MESLEK ODALARI VE SENDİKALARDAN DESTEK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. A.R. İlker Cebeci ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da konuşmalarında, TTB’nin ve Dr. Yaşar Ulutaş’ın yanında olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce bu uygulamadan geri adım atmaya çağırdılar.

