TTB seçimini 'Etkin Demokratik TTB' grubu kazandı

Türk Tabipleri Birliği kongresi, bugün yapılan seçimle sona erdi. Seçimi 'Etkin Demokratik TTB' listesi kazandı.

Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) yapılan seçimi, “Etkin Demokratik TTB” grubu kazandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, listenin oyların yüzde 70’ini aldığını belirtti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, 3 gün süren TTB 69’uncu Büyük Kongresi, bugün yapılan seçimlerin ardından sona erdi. Mevcut yönetimden adayların olduğu Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar listeleri seçimlere katıldı.

Seçimi Etkin Demokratik TTB listesi kazandı. Kazanan listenin merkez konsey adayları ise şöyle:

Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Çetin Atsoy, Gülriz Erişken, Ali Çerkezoğlu, Samet Mengüç, Yaşar Ulutaş, Halit Yerlikaya, Aysel Horasan, Mübetcel İlhan, Bülent Nazım Yılmaz.