TTB, Sağlık Bakanlığı'na Çakıcı'yla ilgili raporu sordu

Alaattin Çakıcı'ya verilen 'Haftanın yedi günü tüm akrabaları ve yakın arkadaşları ile kişi sayısı koymadan görüşebilmesi hastayı yeniden hayata bağlayabilir' raporunu incelemeye alan TTB, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazarak raporun gerçek olup olmadığıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazarak, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nce düzenlenmiş görünen ve medyada yayımlanan "Süresiz Sağlık Kurulu Raporu" hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını istedi.

Sözkonusu raporun tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediğine ve dili ve üslubunun hekimlik ve sağlık ortamında şimdiye kadar verilen rapor formatlarıyla uyum göstermediğine işaret eden TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'nın sözkonusu belgenin ilgili hastanede düzenlenip düzenlenmediği, savcılığa gönderilip gönderilmediği ve bu hususta bakanlık tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı konusunda kamuoyunu aydınlatmasını istedi.

TTB'nin bu belgenin gerçeklik taşıyıp taşımadığına dair talebinin hiçbir biçimde "bahsi geçen kişinin ve doğal olarak diğer tüm mahpusların" sağlık hizmetine erişimi ve yakınlarıyla görüşmeleri haklarının sınırlandırılması ya da engellenmesi talebini içermediği de yazıda ifade edildi.

HASTA MAHPUSLAR

TTB'nin Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda şöyle denildi:

"Seslerini duyurmakta zorlanan ölümcül ve kronik hastalık tanısı konmuş binlerce mahpus başta olmak üzere, tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine erişiminde aksaklık yaşanmaması, yakınları ile insani koşul ve sürelerde görüşmelerine olanak sağlanması için diğer Bakanlıklarla da koordineli olarak Bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizi bu vesile ile bir kez daha yinelemek istiyoruz."

