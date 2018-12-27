TTB davasında savcı mütalaasını açıkladı

'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması nedeniyle gözaltına alınıp bir hafta süren gözaltıdan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir önceki dönemin TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında savcı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten hapis cezası talep etti.

Türk Tabipleri Birliği eski Merkez Konseyi üyelerinin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı açıklaması nedeniyle yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı. Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada savunmaların ardından hekimler ve avukatları, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını “Suç işlediğimizi düşünmüyoruz, o yüzden kabul etmiyoruz” diyerek reddetti. Hekimler savunmalarında savaşın getirdiği halk sağlığı sorunlarına karşı savaş kararı alanlara uyarıda bulunmanın mesleki görevleri olduğunu, barışı savunmanın hekimlerin evrensel tutumu olduğunu vurguladılar. Savcı, mütalaasında TTB eski Merkez Konseyi üyelerinin 1 Eylül 2016 ve 24 Ocak 2018 tarihli açıklamalarıyla iki kez “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu işledikleri iddiasıyla TCK'nin 216'ncı maddesi uyarınca 2'şer yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 20 Mart 2019 tarihinde yapılmasına karar verdi.