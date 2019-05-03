TTB davasında 11 kişiye hapis cezası

Mahkeme Türk Tabipleri Birliği’nden 11 hekime 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi.

Afrin harekatı ilişkin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün Ankara Adliyesi’nde, 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşmaya çok sayıda milletvekili ve meslek örgütü temsilcisi katıldı.

İlk duruşmada ifade veren hekimlerin, ifadelerinin tamamlanmasının hemen ardından savcı mütalaasını açıklamıştı. Hekimlerin avukatları savcının mütalaasını ifadelerden önce hazırlandığını belirterek itiraz etmişlerdi.

11 HEKİME HAPİS CEZASI

Duvar'ın haberine göre “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamalarının ardından haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti 11 hekime “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi.

Hekimler hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebini reddetmişlerdi. Hekimlerin cezaları ertelenmedi.