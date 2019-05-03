TTB Başkanı: Savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, 'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur' başlıklı açıklama nedeniyle üyelerine ve eski yöneticilerine verilen cezalara tepki gösterdi. Adıyaman 'TTB, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir' dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, Afrin harekatı ilişkin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yapan TTB'nin 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri hakkında açılan davada verilen cezalara tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ayrı ayrı ikişer kez 10 ay hapis cezası kararının verildiği duruşma sonrası açıklama yapan Adıyaman "Biz uluslararası evrensel tıp etiğinin bize öğrettiği şeyi uyguladık. Vazifemizi yaptık, savaşın bir halk sağlığı olduğunu söyledik" dedi.

Adıyaman "Üç duruşmada da avukatlarımız ve kendimiz yaptığımız savunmalarla, ortada bir suç olmadığını, bunun tamamen bizim işimiz olduğunu, bizim yaşam hakkı için çalıştığımızı, yaşamsal değerleri savunduğumuzu söyledik. Fakat bugün mahkemede 11 arkadaşımız 20’şer ay, bir arkadaşımız 20 ay artı 16 ay civarında bir ceza aldı" diye konuştu.

Adıyaman şöyle devam etti:

"Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu kararı iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk Tabipleri Birliği, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bu böyle bilinsin.”