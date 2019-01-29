TSK’nin tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusuydu, gözaltına alındı

TSK’nin tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, gözaltına alındı.
Salı, 29 Ocak 2019 08:00

TSK’nin tüm savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken sürpriz şekilde emekliliğini isteyen Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay’ın 26 Ocak’ta gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan iddiaya göre, Akgülay’ın, Cemaat'in TSK’deki mahrem üyelerinin haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlarla irtibatı tespit edildi. Akgülay, 15 Temmuz’da Diyarbakır’da görev yaparken darbecilerin kullandığı 6 uçağın Ankara’ya uçmasına göz yummakla suçlanıyordu. Diyarbakır Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı verdiği Akgülay Eskişehir’de gözaltına alındı.