TSK'nın Sincar operasyonuna ilişkin açıklama: Bu harekat bir mesaj

TSK'nın Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yönelik hava harekatına ilişkin, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen operasyona ilişkin, "Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı'na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" ifadelerini kullandı.