TSK'den Kuzey Irak'taki hava operasyonlarına ilişkin iki açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Zap bölgelerindeki hava operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi Twitter hesabından, Kuzey Irak'ta bulunan Hakurk ve Zap bölgelerindeki hava operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan ilk açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanılırken, ikinci açıklamada "01-02 Nisan 2018 tarihlerinde, Hakurk ve Zap bölgelerinde icra edilen üç ayrı hava harekâtında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.