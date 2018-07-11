TSK'de tüm yetki artık Erdoğan'da: İstediğini ihraç edecek, istediğini atayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her türlü atama ve ihraç yetkisi Yüksek Askeri Şura'ya gerek olmaksızın Erdoğan'a verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemle birlikte TSK'de de tüm yetkiyi tek elde topladı.

Erdoğan, albay rütbesi ve altındaki personel üzerinde kişisel ihraç yetkisine sahip olurken, general-amiralliğe yükselme ve üst rütbeye terfi, görevlere atama konusunda da Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) tüm yetkilerini tek başına kullanabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre, askerlerin yeni rütbelerinin başlangıç tarihi 30 Ağustos olarak korundu. Ancak Cumhurbaşkanı’na bu tarihi değiştirebilme yetkisi de tanındı. İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ilişkin atamalar da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.