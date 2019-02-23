TSK’de pilot açığını kapatmak için görev süreleri uzatıldı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’de 600’ün üzerinde pilot subayın ihraç edilmesiyle artan pilot açığı, görev süresi uzatılarak kapatılmaya çalışılıyor. Ancak askeri uzmanlar pilotların ileri yaşlarda F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarını kullanmasının riskli olduğuna dikkat çekiyor.

Meclis’te kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı yasayla TSK’de pilotların görev süresi 18 yıldan 21 yıla çıkarıldı. Ancak askeri uzmanlar, pilotların ileri yaşlarda F-4 ve F-16 gibi savaş uçaklarını kullanması fiziken riskli olduğu için görev süresi uzatma yoluyla açığın kapatılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan torba yasayla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası’nda değişiklik yapıldı.

Buna göre uçuş eğitimini bitiren pilot subayların ordudaki yükümlülük süresi 3 yıldan 6 yıla uzatıldı. Böylece askeri pilotlar, tüm muvazzaf subayların tabi olduğu 15 yıllık zorunlu görev sürelerinin üzerine 6 yıl da yükümlülük sürelerini doldurduktan sonra kurumdan ayrılabilecekler. Yasaya eklenen diğer bir hükümle de daha önce yükümlülük sürelerini tamamlayarak TSK’den ayrılan pilot subaylar, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları durumunda kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla, yükümlülük süresini 6 yıla tamamlamaları için yeniden subay olacaklar.

Hava Kuvvetleri’nde savaşa hazırlık durumu için gerekli olan uçak başına pilot sayısı 2,5 asgari uçak başına pilot sayısı ise 1,5 olarak kabul ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’den 600’ün üzerinde pilot subayın ihraç edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri’nde uçak başına düşen pilot sayısı 0.8’e kadar düşmüştü.

Askeri uzmanlar, görev süresinin uzatılması yoluyla TSK’nin pilot açığının kapatılmasının zor olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle F-16 ve F-4 gibi savaş uçaklarını “aktif uçucu” olarak adlandırılan ve çoğunlukla binbaşıya kadar olan rütbelerde bulunan genç pilotların uçurduğunu, TSK için toplam pilot sayısından çok aktif uçucu pilot sayısının önemli olduğunu vurguluyor.

AKP-CEMAAT ORTAKLIĞI DÖNEMİNDE BİRÇOK PİLOT İSTİFA ETTİ

TSK’nin yakın döneme kadar yeterli olan pilot sayısı, AKP’nin Gülen Cemaati ile ortak olduğu dönemde atılan adımlarla yetersiz hale getirildi. TSK’deki mecburi hizmet süresi, 2012’de çıkartılan yasayla 15 yıldan 10 yıla indirilmiş, o dönemde cemaatin ordudaki yıldırma taktikleriyle ve AKP’nin de desteklediği kumpas davalarının da yarattığı tedirginlikle birçok pilot subay TSK’den istifa ederek sivil pilotluğa geçmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK bünyesindeki pilotların yarısına yakınının “FETÖ” iltisakı nedeniyle ihraç edilmesiyle TSK’nin açığı daha da arttı. TSK’de tekrar göreve başlamak için güvenlik soruşturması şartı olduğu için geri çağırma yoluyla TSK’nin pilot sayısının artmasının da olanaklı olmadığı belirtiliyor.